Malatya'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Malatya'da Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda muhtar kutlama programına katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Muhtarlar buradaki çelenk sunumu töreninden sonra vefa konağındaki programa geçti.