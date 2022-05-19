İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da "19 Mayıs" etkinliği

Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mehteran takımı konser verdi.

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mehteran takımı konser verdi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malatya Park AVM önünde Malatya Belediyesi Mehteran takımı tarafından mini bir konser verildi. Mehteran takımı tarafından seslendirilen parçalara zaman zaman vatandaşlarda eşlik etti. Beydağı Gençlik Merkezi resim sergisinin de düzenlendiği etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.