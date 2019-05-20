Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları

Malatya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş Kapalı Çarşı önünde sona ererken korteje katılan bisikletliler ve cirit takımı renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşün sonunda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak Türk Milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zafer kazandığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, 19 Mayıs'ın önemine dikkat çekti.