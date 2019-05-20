İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları

Malatya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.


Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş Kapalı Çarşı önünde sona ererken korteje katılan bisikletliler ve cirit takımı renkli görüntüler oluşturdu.


Etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve vatandaşlar katıldı.


Yürüyüşün sonunda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak Türk Milletinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zafer kazandığını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, 19 Mayıs'ın önemine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.