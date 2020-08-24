Malatya'da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi

Malatya'da saksılara ve hazine arazisine ekilmiş 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kaçak kenevir ekildiği bilgisi alındı. Jandarma görevlilerinin çalışması sonucu bir evin bölümünde ve hazine arazisine kaçak ekilmiş toplam 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Evin bölümünde saksılara dikilmiş kaçak kenevirin sıcaktan etkilenmemesi için serinletici konulduğu görüldü.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.