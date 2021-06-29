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Malatya'da 2 ilçede Covid-19 sıfırlandı

19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya’nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya'nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.


Sağlık Bakanlığı 19-25 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, Malatya'nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı.


Malatya il genelinde 43,29 rakamı ile Covid-19 vaka sayısında düşüş görüldü. 12-18 Haziran tarihleri arasında 50,36 orta sıralarda yer alan Malatya'da, son haftada vaka sayılarının 43,29 rakamına düşmesi sevindirdi.


19-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilçelerdeki vaka sayıları en fazla Darende'de 93,58 ile ilçeler arasında rekor kırarken, bu ilçeyi Kale 71,20 ile takip etti.


Covid-19 vaka sayılarına göre Malatya'nın Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde vaka sayısı sıfırlandı.

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