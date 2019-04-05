Malatya'da 2 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 tutuklama

31 Mart yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

31 Mart Pazar günü Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulu'nda oy verme işlemleri sırasında yaşanan olayda silahla ateş edilmesi sonucu İlyas ve Hasan Aktaş hayatını kaybetmiş Ali Aktaş ise yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.