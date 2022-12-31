Malatya'da 2 kişiyi öldüren zanlı adliye sevk edildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, gece 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.T. ile Kemal Aksüt (23) Ahmet Şentürk (21), Maharetli sokakta karşılaştı. Karşılaşma sonrasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.T.'nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk yaralanırken, iki şahısta kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin M.T. ile birlikte olaya karıştığı değerlendiren A.Ş.'yi kısa süre yakalayarak gözaltına aldığı olayda emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T. ile A.Ş. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.