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Malatya'da 2 sokak karantinaya alındı

Malatya’da iki sokak, son günlerde korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.

Malatya'da iki sokak, son günlerde korona vakalarının artması üzerine karantina altına alındı.


Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde il dışından gelen bazı kişilerde yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri harekete geçti. Kubilay ve Turgut Reis sokağındaki mahalle sakinlerine de test yapılması ile birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış görülünce yetkililer tarafından her iki sokakta gece karantinaya alındı. Sokakların giriş çıkışları kapatılırken, polis ekipleri de içeriden giriş ve çıkışa izin vermedi. Karantina altında bulunan sokaktaki vatandaşların acil ihtiyaçları vefa sosyal destek ekipleri tarafından karşılanırken, vakaların ise takibi devam ediyor.

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