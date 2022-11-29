Malatya'da 2 üniversite arasında iş birliği protokolü

İÜ Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine İÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Rektör Yardımcıları katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde, ortak bilimsel araştırma gibi proje çalışmalar yapılması, öğretim elemanı desteği, ortak etkinlik düzenleme ve katılım, akademik kaynaklar ve kütüphane olanaklarının kullanımı,değişimi, sosyal tesislerin kullanımı ile uluslararası öğrenci sınavlarının ortaklaşa yapılması konuları başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin kurulması ve geliştirilmesi hedeflendi.

Bentli ve Kızılay protokolün amacının, üniversiteler arası iletişimi güçlendirmek ve geliştirmek olduğunu, bununla birlikte öğrenciler ve personelin her iki üniversitenin olanaklarından yararlanacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundular.