Malatya'da 2 üniversitede uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak

Malatya'da bulunan 2 üniversitede uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.Dr. Aysun Bay Karabulut, yaptığı açıklamada, “Küresel ölçekte yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile ilgili ulusal mücadelemiz devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi tedbirler alınıyor ve başarıyla uygulanıyor.

Ulusal mücadelemiz kesintisiz devam ederken, Yükseköğretimde eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için YÖK Başkanlığımızca gerekli uygulamalar kısa sürede hayata geçirilmiştir.

Buna göre; 23 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkânlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tüm programları ile eğitim ve öğretime hazırdır. Sevgili öğrencilerimiz; Sizin ve ailenizin sağlığı bizim çok önemli.

Eğitimimiz şimdilik uzaktan, ama yüreğimiz sizinle” dedi.

Bu arada, Malatya İnönü üniversitesi tarafından yapılan açıklamada da, korona virüs (Covid -19) Riskine Yönelik Eylem Planı kapsamında 23 Mart'ta başlayacak olan örgün eğitim öğrencileri için uzaktan öğretim uygulamasına ait detaylı bilgi üniversitemizin web sitesinden alınabilir” ifadelerine yer verildi.