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Malatya'da 20 kişiye covid-19 cezası

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 kişiye kurallara uymama cezası kesildi.

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 kişiye kurallara uymama cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri tarafından son 24 saatte Covid-19 tedbirleri denetimleri devam etti.


İl merkezinde yapılan çalışmalarda, covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, 19 şahsa maske takmamaktan ve 1 şahsa karantina ihlali yapmaktan ceza kesildi.

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