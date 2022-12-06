İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 201 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Malatya Emniyeti il Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Konuyla ilgili olarak bir şahsa ise “5607 SKM'den” işlem yapıldı.

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