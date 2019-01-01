Malatya'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 00.08'de dünyaya gelen “Fatma Nisan” oldu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 00.08'de dünyaya geldi. Raziye-Ünal Kızılarslan çiftinin 3 kilo 130 gram ağırlığında doğan 2019'un ilk bebeğine Fatma Nisa adı verildi. Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü'ndeki Kadın ve Çocuk Hastanesinde dünyaya geldi.

Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren 39 yaşındaki Raziye Kızılarslan, "3 kızım vardı, bu dördüncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı inşallah yeni doğan kızımda öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın” dedi.

Kızılarslan, 4 kızının olduğunu rüyasında gördüğünü belirterek, “Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, üçüncü kızımda ambulansta doğdu. 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem peygamber efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm" diye konuştu.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ doğumun zor geçtiğini belirterek, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar" şeklinde konuştu.