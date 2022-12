Malatya'da 2023-2026 dönemi stratejik plan

MTSO'da düzenlenen çalıştaya, MTSO Akreditasyon İzleme Komitesi üyeleri MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Basri İlhan ve Meclis Üyesi Erol Erdal ile kamu kurumlarının ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

“Üyelerimizi yarınlara hazırlamalıyız”

Çalıştayın açılış konuşmasını MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Basri İlhan yaptı. Stratejik Plan hazırlık sürecinde paydaşların fikirlerini önemsediklerini ifade eden İlhan, “Esnafın, tüccarın ve sanayicinin temsilcisi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, bugün 10 bini geçen üye sayısıyla ilimizin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu konumundadır. Omuzlarımızda olan temsiliyet yükünün farkındayız ve bu nedenle attığımız her adımı güçlü bir şekilde atmak için gayret gösteriyoruz. Gelişen teknoloji, küresel ısınma, yeşil dönüşüm, pendemiyle birlikte oluşan yeni ticaret modeli dünyayı yeniden şekillendiriyor. Üretim şekilleri, pazarlama yöntemleri, rekabet kuralları yeniden yazılıyor. Yani anlayacağınız, hayatın her alanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. İşte bu nedenle önümüze büyük hedefler koymalı, stratejik planımızı buna göre yapmalı, üyelerimizi yarınlara hazırlamalıyız. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimiz ekonomisinin değişim ve dönüşümünü sağlayacak projelerimizle ülkemize ve şehrimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Her zaman yeni vizyonların, yeni anlayışların ve yeni ufukların öncülüğünü yapan Odamız, önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizle birlikte 100. Yaşını kutlayacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı tarihimizden aldığımız güçle, hiç kaybetmediğimiz inancımızla ve tükenmeyen azmimizle Malatya'mızın yarınlarına hazırlanıyoruz. O nedenle 2023-2026 Dönemi Stratejik Planımız önemli. Böylesine önemli bir süreçte siz paydaşlarımızın fikirleri, önerileri ve katkıları bizler için çok kıymetli. Üyelerimizin iş hacimlerinin büyümesi, şehrimiz ekonomisinin gelişmesi ve Oda hizmet standartlımızın artması için Stratejik Planımızın hazırlık sürecinde sunacağınız her türlü katkı için şimdiden teşekkür ediyorum. Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçecek olan Odamız personellerine, meclis üyelerimize, yönetim kurulumuza ve siz değerli paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İlhan'ın konuşmasının ardından çalıştaya geçildi. MTSO Akademik Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Cahit Çukacı moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda katılımcıların fikirleri alındı. Oldukça interaktif bir şekilde geçen çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar ışığında MTSO 2023-2026 Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.