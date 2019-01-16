Malatya'da 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi

Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, Malatya'da 2023 eğitim vizyonunun değerlendirilmesi, eğitim uygulamaları ve yürütülecek projeler ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı,” Çalıştaya başlarken temel aldığımız ana kaynak 2023 eğitim vizyonu, vizyon belgesi ve onun içeriğindeki 18 alt başlık ve planlı olarak da bizlerin dahil ettiği okul sağlığı ve güvenliği konusundaki ilave bir başlıktır. Bu 18, 19 başlık 2 aylık bir sürece yakın tartışıldı. Öncelikle aday öğretmenlerimiz 90 kişilik bir ekiple bu programa çalıştılar. Ondan sonra bütün ilçelerimizdeki öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, iç ve dış paydaşlarımızla birlikte çalıştık. İl genelinde sivil toplum katılımıyla bu çalışma yapıldı. Bütün buralarda toplanan veriler, belgeler, görüşler, çalışmalar bugüne taşındı. Çalıştay, bugün ve yarın burada bütün arkadaşlarımızla eğitim, vizyon belgesindeki felsefenin ve o felsefeye uygun, oradaki başlıkların, temanın somut alanında karşılığı olan, ete-kemiğe bürünmüş halinin ilimize uyarlanması ve ulusal düzeyde yapılacak olan çalışmaların algı teşkil etmesi için önemlidir” dedi

Milli Eğitim Bakan Müşaviri Doç. Dr. Necdet Subaşı ise 2023 vizyonu etrafında özellikle Malatya'nın da toplantıya başlamadan ortaya koyduğu vizyonun heyecan verici olduğunu belirterek,”Burada gerçekleştirilecek etkinlikler konusunda aldığım bilgiye göre herhalde Türkiye'nin her yerinde benzer çalışmalar gerçekleşirse, bizim çerçeve plan olarak kamuoyuyla paylaştığımız, Sayın Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz vizyon belgesi daha sahici, daha gerçekçi, daha sağlam temellere oturmuş olarak, yerel bağlamda destek alacak konularda Malatya'nın katkılarını da beklediğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitim vizyonun önemli olduğunu vurgulayan Subaşı,” Eğitim nereden bakarsak bakalım hep bir sorun alanı olarak görünüyor. Herhalde sağlık, emniyet, eğitim konusunda hepimizin konuşabilecek şeyleri var. Fakat bu sıralama içerisinde eğitim son yıllarda biraz daha öne çıkmaya başladı. Hepimizin beklentileri var. Hasarlı olduğunu düşündüğümüz bazı uygulamalar, eksiklikler var. Eksikliklerin giderilmesi konusunda sadece Bakanlığın bir çerçeve üretmesi yetmiyor, bunu kamusal taşıması gerekiyor. Toplumsal desteği de arkasına alması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinde il bazında bu tür yerel çalışmaların, bu çerçeveyi güçlendirecek alt girişlerin sağlanması bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim söz konusu olunca kimilerinin beklentileri, umutları farklı olabiliyor. Bunu toplamak, bir paydada birleştirmek, hepimizin ortak hedefine dönüştürmek için bu çalıştaylar son derece önemli” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise eğitim önemine vurgu yaparak,” Cumhuriyet ilk kurulduğunda genel bir hedef vardı. bu hedef muasır medeniyetti. Bu ana başlıktı. Sonraki zamanlarda ülkemiz planlı üretime geçiyor, ama bu planlamaya bakıldığında bunun ekonomik anlamda bir planlama olduğunu görüyoruz. Eğitimle ilgili de çok ciddi manada dönemsel faaliyetler olmakla birlikte, tam manasıyla belirlenmiş bir vizyonun da bu dönemde görüyoruz. Ben bu anlamda bu çalıştayı hazırlayan, emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.