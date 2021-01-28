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Malatya'da 21 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 21 kişiye ceza uygulandı.


Covid-19 önlemleri kapsamında, saat 21.00'de başlayıp, saat 05.00'de sona eren sokak kısıtlaması uygulamasında sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400 TL ve maske takmayan bir kişiye de 900 TL ceza yazıldı. Bu arada, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 9 toplu ulaşım aracı ile bir işyerine de ceza uygulandı.


Diğer yandan, korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısının toplam 3 olduğu belirtildi.

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