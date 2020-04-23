Malatya'da 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlamak isteyen Malatyalılar saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve camlara çıktı, kimileri ise oturdukları sitenin içerisinden havi fişek atıp meşale yakarak bu günü coşkuyla kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelenin gölgesinde kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da da akşam çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentin birçok noktasında saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkonlarına çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Sonrasında alkışlarla ve Türk Bayraklarını gururla sallayarak 23 Nisan'ı kutlayan vatandaşlar, korona virüs gölgesinde geçen 23 Nisan'ı burukta olsa kutlamanın sevincini yaşadı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Paşaköşkü Mahallesinde gerçekleşen etkinlikte İstiklal Marşı coşkuyla okunurken, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da burada birer konuşma yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile yardımcıları ve zabıta görevlileri de aynı saatte, Fahri Kayahan Bulvarında bulunan Hilal Park'ta 23 Nisan coşkusuna ortak oldular. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde parkta İstiklal Marşı'nı okuyan Çınar ve beraberindekilere balkondaki vatandaşlar da ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, kortej yaparak Yeşilyurt ilçesinde kortej geçişi düzenledi. Siren çalarak ilerleyen polis ekipleri araçlarından saatler 21.00'i gösterdiğinde ise İstiklal Marşı yankılandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yine aynı saatte Komutanlık Bahçesinde yer alan Türk Bayrağının altında hep birlikte İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Kırsal mahallelerde de jandarma ekipleri, Türk Bayraklarını açarak 23 Nisan'ı aynı saatlerde milli marşı hep birlikte okuyarak kutladı.

Öte yandan Çöşnük Mahallesinde bulunan Hilal Sitesi'nde de vatandaşlar balkonlardan 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuyla kutladı. Polis ve Bekçilerin de eşlik ettiği etkinlikte, vatandaşlar her ne kadar evlerinden çıkamaz ise de balkonlardan Türk Bayrakları ile birlikte müzik eşliğinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.