Malatya'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Malatya'da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle sabah ilk resmi tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Merkez Kapalı Spor Salonunda resmi tören düzenlendi.

Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baro Başkanı Enver Han ile kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük coşkuyla kutladıklarını söyleyerek, “Bugün ümit, bugün gelecek, bugün hayal, bugün yarın, bugün 23 Nisan inanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Daha çok umutluyuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Bugün, milletin kendi kökleri üzerinden yeniden yeşerdiği ve bir tarihin yazgısının değiştiği gündür. Bugün öncelikle yarına umutla baktığımız siz göz bebeğimiz çocukların günüdür. Sizin bayramımızdır. Bu büyük kahramanlık hikayesinin, egemenliğin gerçek sahiplerine geçtiği tarihin 99. yılı'nı kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihi, halk iradesinin tecelli ettiği günün adıdır" diye konuştu.

Tatlı'nın konuşmasının ardından minik öğrencilerin gösterilerine geçildi. Ana sınıfı öğrencilerinin sergilediği gösteriler izleyenlerden tam not aldı.