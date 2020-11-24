Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

24 Kasım Öğretmenler Günü, Malatya 'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Kanbay, daha sonra anıt şeref defterini imzaladı. Kanbay anıt şeref defterine,” Millet Mekteplerinin açılışı ve Başöğretmenliği kabul ettiğiniz bugünde, çocuklarımızı yetiştiren; ülkemizi, milletimizi emekleriyle, düşleriyle, sevgileriyle besleyen öğretmenlerimizin “öğretmenler günü” anısına burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler, çocukların gözlerindeki umudu ve sevgiyi çoğaltmak için varız. Ülkemizin bugünlerini, yarınlarını inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihsel birikimimizi günümüzün bilimsel, teknik alandaki gelişmeleri ile birleştiriyoruz. Kültürel değerlerimizi, kadim medeniyetimizi yalnızca okullarda değil, hayatın her alanında tecrübelerimizle büyütüyoruz. Yeni kuşaklara toprak ve bahçıvan olmayı sürdürüyoruz. Hayatın renklerini dokuyoruz” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kadim ve saygın mesleklerinden olduğunu da vurgulayan Kanbay,”Bunun bilinciyle öğrencilerimizi 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız ve güzel yurdumuzun her yerindeyiz. İcra ettiğimiz sanatla, topluma yön verdiğimizi biliyoruz. “İnsan, insanın gölgesinde yetişir!” sözünü hatırlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Yeni nesillerin, bizim eserimiz, olduğunun sorumluluğunu taşıyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü içtenlikle kutluyor, hayat boyu mutluluk ve sağlık diliyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere, görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Program Battalgazi Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programla ile sona erdi.

Hekimhan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de çelenk töreni düzenlendi. İlçe Mili Eğitim Müdürü Pirvani Temelli ve öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile program sona erdi. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ Öğretmenlere karanfil dağıtarak öğretmenler gününü kutladı.

Arguvan'daki kutlamalar

Malatya'nın Arguvan ilçesinde de 24 Kasım 2020- Öğretmenler günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, İlçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun, İlçe okul müdürleri ve eğitim camiası katıldı. Arguvan Nazım Hikmet Meydanında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun'un Atatürk Anıtı'na çelek koyması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Tören sonrası ilçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Kurşun okul müdürleriyle ilçe kaymakamı Gökhan Dolaş'ı makamında ziyaret ettiler