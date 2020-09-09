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Malatya'da 24 saatte 35 artçı sarsıntı

Malatya’da 4.

Malatya'da 4.6 şiddetindeki depremden sonraki 24 saat içinde 35 artçı sarsıntı meydana geldi.


AFAD verilerine göre, 8 Eylül günü saat 13.44'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremden sonra, 9 Eylül saat 13.45'e kadarki 24 saatlik sürede, Pütürge ilçesinde ağırlıklı olmak üzere Kale, Darende ve Akçadağ ilçelerinde 1.2 ile 4.6 şiddeti arasında 35 deprem daha meydana geldi.


Özellikle apartmanların yüksek katlarında daha fazla hissedilen depremin artçıları vatandaşlarda paniğe neden olurken, yaralan olmadığı öğrenildi.


Özellikle Pütürge ilçesinde daha önceden yaşanan depremde hasar gören evlere girilmemesi istendi.

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