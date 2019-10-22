İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 254 adet tarihi sikke ve kaçak içki ele geçirildi

Malatya’da 254 adet tarihi sikke ile kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Malatya'da 254 adet tarihi sikke ile kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 254 adet sikke, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 24,25 litre kaçak rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2683 Sayılı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.