Malatya'da 26 bin 750 litre kaçak motorin ele geçirildi

Malatya'da bir akaryakıt tankerinde 26 bin 750 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya - Ankara yolu istikametinde seyir halinde bulunan akaryakıt tankeri kontrol amaçlı durduruldu. Yapılan kontrolde tankerin sıvı yakıt ile dolu olduğu ama deponun ağzının ise mühürlenmediği belirlendi. Tankerde bulunan akaryakıtta yapılan marker ölçümde çıkan sonucun geçersiz olduğu ve tankerdeki yakıtın 26 bin 750 litre gümrük kaçağı motorin olduğu tespit edildi.

Savcılık talimatı ile sürücü Ş.K., hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem başlatıldı.