Malatya'da 28 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 28 kişiye ceza uygulandı.

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 28 kişiye de 25 bin 200 TL, maske takmayan bir kişiye ise 900 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan korona virüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam 4 olduğu öğrenildi.