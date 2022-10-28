Malatya'da 29 Ekim coşkusu

Malatya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürüyor. Akşam saatlerinde Valilikçe organize edilen kortej yürüyüşü ve fener alayı programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kernek Meydanı'nda Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.

Burada düzenlenen havi fişek gösterisinin ardından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda devam eden etkinlik mehteran takımı ve 2. Ordu Bando Takımı'nın gösterisi ile sona erdi.