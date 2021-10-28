Malatya'da 29 Ekim kutlamaları başladı

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Çelenk törenine, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, adli erkan, emniyet, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ‘ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anısına Vali Aydın Baruş anıt şeref defterini imzaladı. Vali Baruş, anıt şeref defterine izetle, “Kahraman Türk milletinin tarihin altın sayfalarına kanlarıyla yazdığı Kurtuluş Destanının zafer tacı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıldönümünde manevi huzurunuzda bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarında dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmek için dünyayı kana bulamaktan çekinmeyen sömürgeci güçlerin vatanımıza uzanan namert elleri, müstesna liderliğinizle küllerinden yeniden doğarak şahlanan necip milletimiz tarafından kökünden kırılmıştır” diye yazdı.

Kutlama programı kapsamında Cuma günü saat 09:00 da Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından tebriklerin kabulü ve saat 09:30'da 15 Temmuz Millet Meydanı valilik önünde resmi geçit töreni yapılacak.