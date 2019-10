Malatya'da 29 Ekim kutlamaları

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96' ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Çelenk törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Mahmut Altun, adli erkan Emniyet, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları, Şehit yakınları ve gaziler ile okullar katıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı Mahmut Altun'un çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anısına Vali Aydın Baruş anıt şeref defterini imzaladı. Vali Baruş, anıt şeref defterine, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atatürk; Türk Milleti'nin, dünyanın askeri ve ekonomik bakımdan en güçlü istilacı güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesi ile küllerinden yeniden doğuşunun ve kutlu bir kıyam neticesinde tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyetimizin 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğuyla manevi huzurlarınızdayız. Zamanın sömürgeci güçlerine ve yerli işbirlikçilerine karşı liderliğinizde yediden yetmişe kenetlenerek tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan milletimiz, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan etmiş ve bu zaferini Cumhuriyet'le taçlandırmıştır” dedi.

Türk Milletine en önemli emanetiniz olan Cumhuriyet'in her şart altında korunduğunu ve yaşatıldığını ifade eden Baruş, "Kahraman ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve şanlı gazilerimizin mirası olan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadar karanlık odaklar tarafından içeriden ve dışarıdan çökertilmek istenmiş fakat Büyük Milletimiz, ferasetiyle her defasında bu hain teşebbüslerin üstesinden gelmiştir. Sizden ve silah arkadaşlarınızdan örnek aldığımız azim ve cesaret ruhu, şer mihraklarının karanlık planları karşısında verdiğimiz mücadelede milletimizin çelik iradesine güç veren en büyük dayanak olmuştur ve olmaya devam edecektir. “Benin naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünüzün gereği olarak, Türk Milletine en önemli emanetiniz olan Cumhuriyet'in her şart altında korunması ve yaşatılmasının hepimizin ortak ve vazgeçilmez sorumluluğu olduğunun idrakindeyiz. Bizlere miras bıraktığınız Mukaddesatımızın manevi yükünün hepimizin omuzlarında olduğunun şuurunda olarak, cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edecek olanlara hak ettikleri karşılığı vermekten asla imtina etmeyeceğiz” diye konuştu.