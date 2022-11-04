Malatya'da 292 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 292 litre sahte içki ile çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hekimhan ilçesinde bir adreste uyuşturucu ile sahte içki imalatı ile ticareti yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 593 adet uyuşturucu hap, bin 164 adet boş kapsül, 1 adet kapsül dolum aparatı, 1 adet hassas terazi ve 292 litre sahte alkol ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.