Malatya'da 3 ayrı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da yaşanan 3 ayrı silahlı kavga olayında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da dün gece yaşanan 3 ayrı silahlı kavga olayında 3 kişi yaralandı. Tecde Mahallesi'nde yaşanan ilk olayda M. B. isimli kişi açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra ise Yakınca Mahallesi'nde yaşanan olayda M.E. isimli şüpheli, H.A.'yı av tüfeği ile bacağından yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın şahsın hayati riskinin olmadığı öğrenilirken, şüpheli şahıs olayda kullandığı av tüfeği ile kısa sürede polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Son olay Çavuşoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Saat 01.20 sıralarında meydana gelen olayda bir araçtan ateş açılması sonucu İ.A. isimli şahıs bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile acil servise kaldırılan yaralının durumunu iyi olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.