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Malatya'da 3 berberin testi pozitif çıktı

Malatya’da 3 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Malatya'da 3 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı.


Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, twitter hesabında yaptığı açıklamada,” Görevleri nedeniyle halkla yakın temas halinde olan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında çalışan personele yönelik virüs taraması gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız testlerde üç kişide pozitif sonuç tespit edilmiştir” dedi.


Bentli, “Ekiplerimiz il genelinde yoğun bir şekilde çalışmakta olup en kısa sürede tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların taramalarını bitirmeyi planlıyoruz. Virüsten korunmanın en önemli yolunun sosyal mesafeye uymak ve maske kullanımı olduğunu unutmayalım” ifadelerine yer verdi.

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