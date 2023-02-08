İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da -3 derecede enkaz altında çalışmalar devam ediyor

Malatya’da depremin üçüncü gününde-3 derecede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da depremin üçüncü gününde-3 derecede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremin 3'üncü gününde Malatya'da enkaz çalışmaları devam ediyor. Özalplar Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın çökmesinin ardından ekipler -3 derecede zorlu şartlar altında enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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