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Malatya'da 30 Ağustos'ta 2 program düzenlenecek

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl pandemi nedeniyle daraltıldı.


Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları bu yıl 30 Ağustos Pazar günü saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenk konulup, saat 09.45'de ise şehitlik ziyaret edileceği bildirildi.


Bu arada, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat:13.00'den itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, konut ve işyerleri ile caddelerin bayraklarla donatılacağı kaydedildi.

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