Malatya'da 30 bin makaron yakalandı

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin 200 adet gümrük kaçağı makaron ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda 30 bin 200 adet makaron, 12 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 396 şişe kaçak alkol içki kiti ve 228 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 zanlı hakkında işlem başlatıldı.