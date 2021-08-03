Malatya'da 30 bin öğrenci telafi eğitimine katılıyor

Malatya'da 30 bin öğrencinin katıldığı telafi eğitiminde bin 629 faaliyet gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs salgını dönemini evlerinde geçiren öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklenmesi için Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen ‘Telafide Ben de Varım' programı kapsamında Malatya'da bin 629 faaliyet planlandı. Çoğunlukla sportif ve kültürel alanlarda planlanan faaliyetlerle öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına zinde ve motive bir şekilde başlaması için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Malatya'da ‘Telafide Ben de Varım' programı kapsamında düzenlenen faaliyetlerden 30 binden fazla öğrenci yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ‘Telafide Ben de Varım' programı kapsamında faaliyet gösteren okulları ziyaret ederek, etkinlikleri yerinde inceledi. İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mahmut Kömürkara Ortaokulu, Rahmi Akıncı Ortaokulu ve Türkiyem Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Müdürü Kanbay, ziyaret ettiği okullarda öğrenciler ile birlikte etkinliklere katılarak, öğrenciler ile birlikte bir süre sohbet etti. Kanbay, öğrencilerle sohbetten sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Okul idarecileri ve öğretmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kanbay, okul idarecilerine ve öğretmenlere fedakar çalışmalar gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Kanbay'a okul ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz eşlik etti.