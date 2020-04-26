Malatya'da 30 dönümlük park büyük oranda tamamlandı

İnceleme gezisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Tarımsal Hizmeteler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer ile ilgili şube müdürleri katıldı.

"30 dönümlük bir parkı bölge halkına kazandırıyoruz"

Kıbrıs Caddesi üzerinde yapımı devam edene parkın bölgeye ayrı bir güzellik katacağını belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt Caddesi ile Kıbrıs Caddesi arasında bulunan ve yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplayan çok büyük bir parkın yapımı büyük bir hızla devam etmekte. Ramazan ayı olmasına rağmen arkadaşlarımız bu parktaki çalışmalarını biran önce tamamlayabilmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmekteler. Burada Büyükşehir Belediyesinin 7/24 çalışma esasına göre çalıştığı örneğini buradaki çalışmalardan müşahede etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların parkın yapımından duymuş oldukları memnuniyetin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Başkan Gürkan, “Bölge insanının nefes alacağı, oturma gurupları, kamelyalar, yürüyüş ve koşu yolları, Basketbol sahası, oyun gurupları, fitness guruplarını da içinde bulunduğu çok güzel bir parkımızı halkımızın hizmetine kazandırmış olacağız. Parkımızda çalışmalar büyük oranda tamamlanmış durumda şu an itibariyle sadece yeşillendirme çalışmaları yapılmaktadır. Parkımıza isim verilmesi noktasında da bölge halkımız ile gerekli istişarelerde bulunarak ortak bir çalışma ile bölgenin kimliğine, geçmişine uygun bir ismi parkımıza vermiş olacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanımıza, burada çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Parkımız Malatya'mıza ve bölge insanımıza hayırlı olsun” diye konuştu.