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Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi

Malatya’da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'nin iş yeri, depo ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, plastik şişelerde toplam 321 litre alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı.

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