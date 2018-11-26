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Malatya'da 33 göçmen yakalandı

Yurda kaçak yollardan giren 33 göçmen, sahte kimliklerle İstanbul’a giderken Malatya’da jandarma tarafından yakalandı.

Yurda kaçak yollardan giren 33 göçmen, sahte kimliklerle İstanbul'a giderken Malatya'da jandarma tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan İstanbul'a sahte kimliklere göçmen taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan bilgi üzerine Kale İlçesi Kömürhan köprüsü mevkiinde oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında kaçak göçmenleri taşıyan araç durduruldu.


Araçta yapılan kontrolde adlarına düzenlenen kimlik belgeleri sahte olduğu tespit edilen, 30 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 33 göçmeni yakaladı.


Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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