İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da 39 kişiye korona cezası

Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya’da 39 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya'da 39 kişiye ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il geneli son 24 saatte yapılan denetimlerde, 33 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.


Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 6 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.