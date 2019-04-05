Malatya'da 4. çobanlık kursu başladı

sü açıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bu konuda desteklerinden dolayı da Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Onlarla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Kursumuzda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 16 saat sürü yönlendirme ile ilgili 24 saat, sürünün beslenmesi ile ilgili 24 saat, sürü bakım işleri ile ilgili 16 saat sürünün sağlığı ile ilgili 24 saat olmak üzere toplamda 104 saatlik eğitimimiz hem pratik hem teknik olarak bugünden itibaren başlamış bulunmaktadır. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Burada sadece laf veya kağıt üzerinde bir şeyler öğrenmek önemli değil önemli olan bunu sahada uygulayabilmektir. Alacağınız sertifikalar ile birlikte yarın bir gün herhangi bir devletin verdiği yüzde 50, yüzde yetmiş, yüzde seksen, katkılar ile ilgili inşaat, makine, ekipman, koç desteğinden o teşviklerden yararlanabileceksiniz. Kurumumuz personelinden veteriner arkadaşımız Ayşegül Hanım olsun Ziraat Mühendisi arkadaşımız olsun Emre Bey olsun her türlü konularda sizlere yardımcı olacaklar. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu kurslarımız devam edecektir” ifadelerine yer verdi.