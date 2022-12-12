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Malatya'da 4 maçta 32 gol atıldı

Malatya 1.

Amatör Küme Muharrem Zeyno Büyükler Futbol Ligi 3. haftasında oynana 4 maçta toplam 32 gol atıldı.


Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı iken kalp krizinden vefat eden Muharrem Zeyno adına düzenlenen 1.Amatör Kümenin 3. hafta karşılaşmalarında, 4 maçta toplam 32 gol atıldı. Gollerin tamamını ev sahibi takımlar atarken, misafir takımlar ise hiç gol bulamadı.


En farklı skorun atılan 11 golle olduğu haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:


Pütürge Belediyespor-Sürgüspor: 11-0


Yazıhan Belediyespor-Çöşnükspor: 9-0


Kale Gençlerberliği-Pütürgegücü: 7-0


Alageyikspor-Karakavakspor: 5-0

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