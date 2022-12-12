Malatya'da 4 maçta 32 gol atıldı

Malatya 1.
Amatör Küme Muharrem Zeyno Büyükler Futbol Ligi 3. haftasında oynana 4 maçta toplam 32 gol atıldı.
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı iken kalp krizinden vefat eden Muharrem Zeyno adına düzenlenen 1.Amatör Kümenin 3. hafta karşılaşmalarında, 4 maçta toplam 32 gol atıldı. Gollerin tamamını ev sahibi takımlar atarken, misafir takımlar ise hiç gol bulamadı.
En farklı skorun atılan 11 golle olduğu haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Pütürge Belediyespor-Sürgüspor: 11-0
Yazıhan Belediyespor-Çöşnükspor: 9-0
Kale Gençlerberliği-Pütürgegücü: 7-0
Alageyikspor-Karakavakspor: 5-0