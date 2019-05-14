Malatya'da 4 mahalleye 12 bin 600 metrelik yeni içme suyu hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan 4 mahalleye 12 bin 600 metrelik yeni içme suyu hattı döşendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, bazı ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşanan içmesuyu sıkıntısı yapılan çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi içme suyu çalışmaları kapsamında Hekimhan Dumlu, Arapgir Düzce- Budak, Pütürge Gündeğer ve Arguvan Çakmak Mahallelerinde toplam 12 bin 600 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebeke hattı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların mağduriyetlerini giderdi. Maliyeti 1 milyon 100 bin lira olan içmesuyu şebeke hattı çalışmalarının yanı sıra yine aynı mahallelerde 50 ve 100 metreküplük iki adet su deposu ile üç adet terfi merkezi de inşa edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu mahallelerde içmesuyu sorununun çözüldüğü dile getirildi. Öte yandan verilen bilgilere göre özellikle Arapgir ilçesine bağlı Düzce ve Budak Mahallerinin arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle, bölgeye öncelikle yol açma ekipleri tarafından iş makinelerinin hareket etmesini sağlayacak yolların açıldığı ve ondan sonra çalışmalara başlandığı bildirildi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Yıllardır yaşadıkları içmesuyu sorununun çözüme kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri ise Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere MASKİ Genel Müdürü ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.