Malatya'da 4 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 4 ayrı mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından açıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçesi Durucasu ve Sürür Mahalleleri tarafından ortak olarak kullanılan mezarlıklarda bulunan 4 mezar kimliği belirsiz kişilerce açıldı. define avcıları tarafından açıldığı tahmin edilen mezarlar ile ilgili Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişinin bilgisine ulaştı. Yapılan operasyon ile jandarma ekipleri B.Y. ve H.K.'yi gözaltına aldı.

İbadethane ve mezarlıklara zarar verme suçundan hakkında adli işlem başlatılan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.