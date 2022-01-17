Malatya'da 4 sporcuda Türkiye Şampiyonası sevinci

Spor Tırmanış Küçükler Bouldering Bölge Şampiyonasında başarılı olan Malatya'dan 4 sporcu Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Spor Tırmanış Küçükler Bouldering Bölge Şampiyonası Trabzon'da yapıldı. Malatya'dan sözü edilen şampiyonaya katılan sporcu Aras Soyman yarışmayı birinci sırada tamamladı. Aynı Şampiyonada Murat Kanat 6'ncı, Elif Kanat 5'nci ve Begüm Akyol da 6'ncı olarak yarışmayı tamamlayarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Malatya'dan 4 sporcunun Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etmeleri nedeniyle, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilecekleri kaydedildi.