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Malatya'da 41 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 41 kişiye ceza uygulandı.


Polisin il genelinde yaptığı denetlemelerde, 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma ihlali yapan 41 kişiye de 36 bin 900 TL ceza yazıldı.



Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi. İzolasyon ihlali sonucunda 2 kişi ikametine yönlendirildi.


Malatya'da, korona hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 2 kişinin de yurda yerleştirilmesiyle, yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam 27 oldu.

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