İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 42 saat sonra enkaz altından yaşlı çift çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya’da yıkılan bir binanın enkazından 42 saat sonra yaşlı çift çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 42 saat sonra yaşlı çift çıkartıldı.



Malatya Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Cihangir Sokak'ta bulunan Fatih Sitesi'nde 5 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin'den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Gönüllüleri ve JAK ekiplerin çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalan 71 yaşındaki Necmettin Korkmaz ile eşi 63 yaşındaki Aysel Korkmaz, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaşam tüneli açılarak kurtarıldı. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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