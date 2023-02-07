İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da 42 saat sonra enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya’da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.



Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya'da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı'nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

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