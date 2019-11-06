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Malatya'da 444 çocuğa mont dağıtıldı

Uzat Elini Yardım Organizasyonu tarafından Malatya’da ihtiyaç sahibi 444 çocuğa kışlık mont dağıttı.

Uzat Elini Yardım Organizasyonu tarafından Malatya'da ihtiyaç sahibi 444 çocuğa kışlık mont dağıttı.


Uzat Elini Yardım Organizasyonu Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Uyum Programı, Okul Destek Programı ve Mobil Sosyal Hizmet uygulamaları kapsamında tespit edilen 444 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık mont dağıttı.


Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen “Üşüyorum Kampanyası” kışlık mont dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil ve Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu katıldı. Programın açılışında konuşan Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil ve Türkiye Koordinatörü Hilmi Yavilioğlu organizasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Malatya Valisi Aydın Baruş burada yaptığı konuşmada, “ Bizler sevgili peygamberimizin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” prensibine göre yaşayan insanlarız. Çevremizde ihtiyaç sahibi aileler olduğu zaman, sokakta ayakkabısız yürüyen çocuklar olduğu zaman, sırtında elbisesi olmadan okula giden yavrularımız olduğu zaman yüreğimizin derinlikleri sızlıyor. İşte bu anlayış bizim dinimizin bizlere vaaz etmiş olduğu bu temel prensipten kaynaklanıyor. Ne mutlu bu endişeyi her zaman duyanlara, ne mutlu komşusu açken tok yatmayanlara. Onun için ben Uzat Elini Yardım Organizasyonunun böyle faziletli bir davranışı gerçekleştirmesinden dolayı başta teşekkür ediyorum. İlimizde hiçbir şekilde başkasının sırtındaki elbisesine özenen, ayakkabısına özenen çocuğumuz kalmasın istiyoruz. Bu anlamda Devletimiz her türlü olanağını seferber ediyor. Devletimizin bugün sağlamış olduğu olanaklar gerçekten ihtiyaç sahibi hiçbir aile bırakmamak üzerine kurulu. Ancak işin diğer bir tarafı var eğer içinde yaşadığımız toplumda kardeş bildiğimiz, komşu bildiğimiz insanların ihtiyaç sahibi olduğunu bilerek onları umursamaz bir şekilde davranırsak bu bizlere yakışmaz, bizim hayat prensibimize yakışmaz. Dolayısıyla bu endişeyi duyarak bu tür organizasyonlar düzenlemek, özellikle bu organizasyonlar içerisinde gençlere yer vermek çok önemli” diye konuştu.


Konuşmaların ardından kışlık montların dağıtımlarına geçildi. Önceden tespit edilen çocukların isimleri tek tek okunularak yeni kışlık montları kendilerine teslim edildi.


Vali Aydın Baruş'un, Uzat Elini Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cengiz Eyibil'e plaket takdiminin ardından program sona erdi.

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