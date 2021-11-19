Malatya'da 460 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 460 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bir ikamette sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince bahse konu ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 460 litre el yapımı boğma rakı ele geçirilirken 2 şahsa 5607 ‘SKM'den yasal işlem yapıldı. Öte yandan KOM ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinden 1'i tutuklanırken, 2 kişiye ise adli kontrol uygulandı.