Malatya'da 5 bin 607 aileye sosyal yardım

Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik durumu iyi olmayan aileler kendi içlerinde üç dereceye ayrılarak; aylık, üç ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere gıda ve ekmek yardımı yapılıyor. Yine birinci ve ikinci derecede yer alan aileler de kendi içlerinde ailenin birey sayısına göre 2 ve 3 gruba ayrılarak yardımlar ulaştırılıyor. Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi ve Malatya'nın geleceği için bir dizi etkin tasarruf tedbirleri aldıklarını ancak ekonomik durumu iyi olmayan ailelere yönelik yapılan sosyal yardımların bu tedbirlerin dışında tutulduğunu söyledi. Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde ekonomik durumu iyi olmayan toplam 5 bin 607 aileye gıda ve ekmek yardımları yapıyoruz. Bu ailelere yaptığımız yardımları ise gıda paketi şeklinde değil, kendilerine tahsis ettiğimiz kartlara yükleme şeklinde veriyoruz. Yardım alan hemşehrilerimiz ellerindeki kartlar ile Esenlik Marketlerimizde alış verişlerini yapabiliyor, Megsaş Ekmek Satış Büfelerimizden de ekmeklerini alabiliyorlar. Belediyemiz Encümeninin yeni üyelerinin belirlenmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde sosyal yardımların kartlara yüklenmesi sırasında bir iki günlük bir gecikme yaşanmakla birlikte bundan sonraki süreçte yardımlarımız düzenli olarak devam edecektir" diye konuştu.