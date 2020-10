Malatya'da 5 bin konut yapılacak

TOKİ tarafından 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrasında depremden etkilenen vatandaşlar için yapılan konutlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Elazığ merkez üssü olarak kayıtlara geçen ancak Malatya'nın ilçelerinin de etkilendiği 24 Ocak'ta yaşanan deprem sonrasında TOKİ tarafından depremzedeler için yapılan konutlarının teslim tarihine yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmaları yerinde görmek ve çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler almak için Kale ilçesinde yapılan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan'a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yarımcısı, Kale Belediye Başkanı, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, Daire Başkanları, Muhtarlar ve ilgili firma yetkilileri de eşlik etti.

Depremin yaşandığı gün ve diğer günlerde devletin her kurumunu ve kuruluşunu sahada gördüklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “24 Ocak saat 21.00'de merkez üssü Elazığ olan depremde Malatya'da büyük ölçüde etkilendi. Malatya'da Battalgazi, Doğanyol, Yeşilyurt, Pütürge depremden etkilenen ilçelerimiz oldu. Kale ilçemizde bunlardan biriydi. Kale'de yapılan deprem konutlarını ilçe belediye başkanımız ve muhtarlarımız ile birlikte ilgili firmayla inceliyoruz. Çalışmaları yakinen takip ettik. Güzel evler ortaya çıkmış. Sokakların ve caddelerin genişletilmesi, alt yapıların yapılması sürüyor. Bir ay gibi kısa bir süre içerisinde ilgili hak sahiplerine teslim etmek için ilgili firma yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar memleketimize hayırlı olsun. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Hükümetimizin ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın emekleri yadsıtılmayacak kadar büyüktür. Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Ocak'ta depremin gerçekleşmesinden sonra aynı gün Çevre ve Şehirlik Bakanlığını ve İçişleri Bakanlığını sahaya yönlendirmesi sonrasında 25 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesine gelerek burada yaşananları yerinde görüp incelemesi gerçekten takdire şayan bir hadisedir. Devletin her kurumunu her kuruluşunu sahada gördük. Belediyelerimizi ve komşu belediyelerimizi sahada gördük, Kızalıyımızı sahada gördük, AFAD'ımızı sahada gördük. Depremin yaraları o dönemin şartları içerisinde sarılmaya çalışıldı” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da 5 bin civarında konutun deprem sonrasında yapılacağını belirterek, “ Şuanda da depremzede vatandaşlarımıza kalıcı konut verme noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ'nin yürütmüş olduğu ortak çalışma yaptı. Neticede bugün Kale ilçemizde 105 konut, diğer taraftan 70'in üzerinde de tarım konutları olmak üzere ve diğer alanlardaki konutların yapılmasıyla zannediyorum ki 5 bin civarında bir konutun sadece Malatya'da yapıldığını düşünürseniz gerçekten büyük bir yatırım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların depremzedelerimize ve Kale'deki hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan TOKİ konutlarının yapıldığı alanda inceleme gezisini tamamladıktan sonra Kale Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yapılacağı alanda da incelemelerde bulundu. Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yapılacak olan yeni belediye binası hakkında detayları paylaşarak yeni yerleşim yeri ile ilgili planlarını aktardı.