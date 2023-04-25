Malatya'da 5 katlı çöktü: Yan binada mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın yanındaki binada mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar Zapçıoğlu Caddesi üzerindeki bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Yıkılan binanın yanındaki az hasarlı binanın da duvarlarında göçme meydana gelirken, apartmanda 4 kişinin bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 kişi binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çökme anında az hasarlı apartmanda bulunanlar deprem olduğunu sandıklarını, ortalığı toz bulutunun kapladığını söyledi. 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Vali Hulusi Şahin bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Çöken bina enkazında herhangi bir kimsenin olmadığının belirlendiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.